مخرجة ومؤلفة.. من هي بهيجة حافظ أول ممثلة تظهر على الشاشة؟

يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة الشاملة بهيجة حافظ، التي ولدت في نفس هذا اليوم 4 أغسطس عام 1908 بمحافظة الإسكندرية.

عملت الفنانة بهيجة حافظ في كل ما يشمل الفن بجميع أشكاله بسبب حبها الكبير لعالم السينما، وكان العامل الأكبر في تشكيل شخصيتها الفنية هي عائلتها، فهي من عائلة عاشقة للموسيقى، وكان والدها “إسماعيل حافظ باشا” عاشق للموسيقى، وقام بتأليف الأغاني وتلحينها من خلال العزف على العود والرق والبيانو.

من هي بهيجة حافظ أول ممثلة تظهر على الشاشة؟

بما أن الفنانة بهيجة حافظ تربت وترعرعت في بيت عاشق للموسيقى اكتشفت موهبيتها الفنية لتكون أول سيدة تمارس فن الإخراج السينمائي في العالم، وأول من يؤلف الموسيقى التصويرية لأفلام السينما المصرية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية من حيث التأليف والتمثيل والإخراج والموسيقى التصوريه.

ومن ضمن أبرز الأعمال الفنية التي قدمتها بهيجة حافظ، خلال مسيرتها الفنية:"فيلم القاهرة 30 - زهرة السوق - ليلى البدوية

- ليلى بنت الصحراء - الاتهام - الضحايا - زينب".

وقدمت بعض أعمال التلحين والموسيقى التصوريه مثل:" السيد البدوي - زهرة السوق - سلوى - ليلى البدوية - ليلى بنت الصحراء - الاتهام - الضحايا - زينب".

وتمكنت الفنانة الشاملة بهيجة حافظ دخول عالم الفن والشهرة من خلال تعرفها على الفنان يوسف وهبي والتقت من خلاله المخرج السينمائي محمد كريم، الذي رشحها للعمل في الفيلم السينمائي الصامت "زينب" عام 1930 ليكون هذا العمل إنطلاق لها لتبدأ مشوارها الفني.

رحيل الفنانة بهيجة حافظ عن عالمنا

رحلت الفنانة الشاملة بهيجة حافظ عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 1983 عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد أن ظلت طرحة الفراش لسنوات طويلة، ليكتشف الجيران وفاتها بعد يومين من حدوث الوفاة في شقتها، وتم دفنها في مقابر العائلة بمحافظة القاهرة، لتترك لنا بصمة كبيرة في عالم الفن وتاريخ السينما المصرية.