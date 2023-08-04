الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكراها.. كواليس اختيار بهيجة حافظ بدلًا من عزيزة أمير في فيلم "زينب"

بهيجة حافظ
بهيجة حافظ

تمر اليوم ذكرى ميلاد رائدة صناعة السينما بهيجة حافظ، التي ولدت في يوم 4 أغسطس عام  1908، ورحلت عن دنيانا يوم 13 ديسمبر عام 1983.
بهيجة حافظ كانت أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا، هي ابنة إسماعيل باشا حافظ الذي كان ناظراً للخاصة السلطانية في عهد السلطان حسين كامل.
في مرحلة من مراحل حياتها تزوجت من أحد الأمراء الإيرانيين، ولكنها طلقت منه بفترة، وذهبت إلى باريس وتعلمت الموسيقى فكانت أول سيدة تؤلف وتطبع الموسيقى على أسطوانات، كان لها صالون ثقافي يحضره العديد من الشباب الذين سافروا وعلموا في الخارج، وكان من بينهم محمد كريم.
1934 في عام 1934 قدمت بهيجة حافظ فيلمها الناطق الأول بعنوان "الاتهام"، وفى العام التالي أنتجت عام 1935 فيلم "الضحايا"، وقامت فيه بدور زوجة رجل مهم في الفيلم، وتوالت أعمالها الفنية في التمثيل والإخراج والإنتاج وتأليف الموسيقى.


في ذكرى ميلاد بهيجة حافظ، ترصد "الدستور" سر اختيار بهيجة حافظ بدلًا من عزيزة أمير في فيلم "زينب".

سر إنتاج يوسف وهبي فيلم زينب 

ومن بين الشباب الذين كانوا يترددوا على صالون بهيجة حافظ الثقافي المخرج محمد كريم، الذي كانت تربطه صداقة قوية بالفنان يوسف وهبي.
محمد كريم مخرج كان صديق يوسف وهبى، وكان في هذا التوقيت يعتزم على إخراج فيلم صامت بعنوان " زينب" واختار بهيجة حافظ لتقوم بالتمثيل والبطولة ، إلا أن " إيلى أدرعي" رفض الأمر لأن شخصية البطلة فلاحة من الريف المصري، وشخصية بهجية لا تنفع لذلك خاصة أنها لا تتحدث العربية جيدًا وثقافتها فرنسية، وكان يريد عزيزة أمير مكانها، إلا أن محمد كريم أصر على بهجية حافظ، مما جعل إيلى يسحب التمويل، وقام يوسف وهبى آنذاك بتمويل الفيلم وإنتاجه عام 1930 وسط ضجة كبيرة من الدعاية، ونشر أخبار عن الفيلم، كما أقام وهبى حفلًا كبيرًا لافتتاح الفيلم، واستقدم فرقة موسيقية لاستقبال أبطال الفيلم. 

يشار إلى أن يوسف وهبي تعرف على بهيجة حافظ، وكان قد شاهدها سنة ١٩٢٧ في فيلم صامت بعنوان "ليلى بنت الصحراء"، قامت هي بالتمثيل والإخراج، وكان معجبا بأدائها وجرأتها، وكان يعرف عائلتها؛ فهى ابنة إسماعيل باشا حافظ ناظر الخاصة الملكية للسلطان حسين كامل.

ذكرى ميلاد رائد صناعة السينما بهيجة حافظ الموسيقى التصويرية السلطان حسين كامل محمد كريم الاتهام سر إنتاج يوسف وهبي فيلم زينب الفنان يوسف وهبي المخرج محمد كريم

مواد متعلقة

في ذكرى ميلادها.. كواليس اكتشاف يوسف وهبي لـ سميحة توفيق

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

انفجار نتيجة احتباس غاز.. الأدلة الجنائية تصل لموقع حادث أشمون

«حياة كريمة».. الكشف بالمجان على 810 مواطنين بقرى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية