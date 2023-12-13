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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحذيرات بأمطار.. أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-12-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يتساءل العديد من المواطنين في العديد من المحافظات عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الأخرى، وعن أماكن تساقط الأمطار في ذلك الوقت، لاسيما مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والشعور العام بالبرودة وفقا لبيان الهيئة القومية للارصاد الجوية.

 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة 

 

 وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 وفي بيانها أشارت إلى أن السحب الممطرة ستؤثر على عدة مناطق في القاهرة الكبرى ومدن القناة وبورسعيد والإسكندرية وشمال الصعيد. 

 

 و أوضحت هيئة الأرصاد أن الجو سيكون لطيفًا خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة والوجه البحرى  وشمال الصعيد، بينما السواحل الشمالية  تسيطر عليها البرودة ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 13-12-2023 

من المتوقع أن تتساقط  أمطار متوسطة يمكن أن تكون غزيرة أحيانًا وتصل إلى حد السيول في بعض مناطق محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، بينما تتساقط أمطار متوسطة في بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة في بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

 

أسباب انخفاض درجات الحرارة في مصر 

أوضحت هيئة الأرصاد أن محافظات مصر تتأثر  بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة كما يُتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تصل الحد الأدنى إلى 4 درجات مئوية في منطقة كاترين.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13-12-2023 

و أوضحت هيئة الأرصاد الجوية  أن درجات الحرارة  اليوم الأربعاء 13 -12 2023، تنخفض على معظم المحافظات، لتصل إلى أقل مستوياتها في شمال سيناء إذ سجلت  أقل درجة حرارة فى كاترين وتصل إلى 4 درجات، فيما تأتى درجات الحرارة فى باقى المحافظات وفقًا الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14.

 محافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

 مرسى مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13.

 محافظة سوهاج درجة  العظمى 22  ودرجة الصغرى 10.

 محافظة قنا  درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 11.

أسوان  درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 14.

درجة الحرارة  فى سانت كاترين الكبرى 15  والصغرى 

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