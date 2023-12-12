حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 فى محافظات مصر

مع بداية اليوم في الساعات الأولى يشغل أذهان المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس اليوم بمصر، منوهة إلى درجات الحرارة المتوقعة، وكذلك حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة لكافة أحوال الطقس.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أوضحت الأرصاد الجوية في مصر، أن حالة الطقس اليوم نهارًا سوف تكون لطيفة على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية وفي شمال الصعيد، وطقس معتدل على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما سيسود طقس بارد ليلًا بأغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، سوف تشهد فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بمناطق من السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء سيسوده أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحر، وجنوب سيناء ستمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وفي شمال الصعيد والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة.

وعن الظاهرة الجوية الأخيرة، سوف يشهد الطقس اليوم فرص نشاط للرياح بمناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج حوالي 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما ستكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من حوالي 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2023 بمحافظات ومدن مصر:

درجة الحرارة في محافظة القاهرة 21 14.

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 13.

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 21 13.

درجة الحرارة في مدينة بنهــــا 22 14.

درجة الحرارة في دمنهور 21 14.

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 13.

درجة الحرارة في محافظة كفر الشيخ 20 14.

درجة الحرارة في المنصورة 21 13.

درجة الحرارة في محافظة الزقازيق 22 14.

درجة الحرارة في شبين الكوم 21 14.

درجة الحرارة في طنطا 21 13.

درجة الحرارة في محافظة دمياط 20 14.

درجة الحرارة في بورسعيد 21 14.

درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 12.

درجة الحرارة في السويس 22 12.

درجة الحرارة في مدينة العريش 21 11.

درجة الحرارة في رفح 20 10.

درجة الحرارة في رأس سدر 23 15.

درجة الحرارة في نخل 21 6.

درجة الحرارة في مدينة كاترين 15 4.

درجة الحرارة في الطور 23 16.

درجة الحرارة في طابا 22 14.

درجة الحرارة في مدينة شرم الشيخ 24 17.