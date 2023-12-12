الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الطقس القطبى" يؤخر ويلغى أكثر من 24 رحلة جوية فى موسكو

الطقس القطبي
الطقس القطبي

لايزال الطقس القطبي المستمر منذ نوفمبر الفائت يعوق الرحلات الجوية في المطارات الروسية، حيث أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس"، اليوم الثلاثاء، بتأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة موسكو.

وأوضحت بيانات الخدمة، أنه عند الساعة 6.55 بتوقيت موسكو، فقد تأخرت عن موعدها 8 رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.

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58 تحت الصفر.. "الطقس" يؤخر ويلغى أكثر من 20 رحلة جوية فى موسكو

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت متحدثة الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، عن أنه من المتوقع تساقط ثلوج متوسطة في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

58 درجة مئوية تحت الصفر

ومنذ الثلاثاء الماضي انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في روسيا، حيث امتد الطقس القطبي على مساحات شاسعة من البلاد، وسجلت درجات الحرارة في سيبيريا 58 درجة مئوية تحت الصفر. 

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستزداد انخفاضا حتى 63 درجة تحت الصفر بسبب الرطوبة والرياح.

وأظهرت صور التقطتها طائرة مُسيّرة مدينة ياكوتسك، وهي إحدى أبرد المدن في العالم، وتقع على بعد نحو 5000 كيلومتر شرق موسكو، تكسوها غلالات الغيوم المتجمدة والضباب.

وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وهي منطقة شاسعة المساحة تقل قليلا عن مساحة الهند وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا، إلى أقل من 55 درجة تحت الصفر الليلة الماضية. وبلغت درجة الحرارة 58 درجة تحت الصفر المئوي الثلاثاء في قرية أويمياكون.

يأتي ذلك في وقت يشهد جنوب ألمانيا وكذلك النمسا وسويسرا المجاورتان تساقط ثلوج كثيفة، مما أثر على وسائل النقل العام في جميع أنحاء المنطقة وأدى إلى إثارة القلق بشأن احتمال حدوث انهيارات جليدية.

الطقس القطبي المطارات الروسية موسكو تأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية جداول ياندكس

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