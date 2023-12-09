58 تحت الصفر.. "الطقس" يؤخر ويلغي أكثر من 20 رحلة جوية في موسكو

تسبب الطقس القطبي الذي اجتاح مساحات شاسعة من روسيا، في تأخير وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت عن بيانات خدمة "جداول ياندكس"، تأجيل وإلغاء 22 رحلة جوية في مطارات موسكو.

ووفقا لبيانات الخدمة، قد تأخرت خمس رحلات في مطار فنوكوفو عن موعدها، كما ألغيت سبع رحلات.

وفي مطار دوموديدوفو تأخرت رحلة واحدة وألغيت خمس رحلات أخرى، بينما تأخرت أربع رحلات جوية في مطار شيريميتيفو.

وأعلنت متحدثة الأرصاد الجوية في موسكو تاتيانا بوزدنياكوفا، أنه من المتوقع تساقط ثلوج متوسطة في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انخفاض درجات الحرارة لأقل من 58 تحت الصفر

ومنذ الثلاثاء انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في روسيا، حيث امتد الطقس القطبي على مساحات شاسعة من البلاد، وسجلت درجات الحرارة في سيبيريا إلى 58 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستزداد انخفاضا حتى 63 درجة تحت الصفر بسبب الرطوبة والرياح.

وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة مدينة ياكوتسك، وهي إحدى أبرد المدن في العالم، وتقع على بعد نحو 5000 كيلومتر شرق موسكو، تكسوها غلالات الغيوم المتجمدة والضباب.

وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وهي منطقة شاسعة المساحة تقل قليلا عن مساحة الهند وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا إلى أقل من 55 درجة تحت الصفر الليلة الماضية. وبلغت درجة الحرارة 58 درجة تحت الصفر المئوي الثلاثاء في قرية أويمياكون.

ويأتي ذلك في وقت يشهد جنوب ألمانيا وكذلك النمسا وسويسرا المجاورتان تساقط ثلوج كثيفة، مما أثر على وسائل النقل العام في جميع أنحاء المنطقة وأدى إلى إثارة القلق بشأن احتمال حدوث انهيارات جليدية.