الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالتزامن مع هجمة لمُسيرة أوكرانية.. تأجيل 40 رحلة جوية بمطارات موسكو

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلن عمدة موسكو، عن تأجيل أكثر من 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بالتزامن مع هجمة لمسيرة أوكرانية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم القضاء على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا خلال التصدي لهجوم على محور كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك.

إغلاق مجال الطيران فوق مطاري بسكوف وفنوكوفو

وفي وقت سابق اتخذت السلطات الروسية قرارًا بإغلاق مجال الطيران فوق مطاري بسكوف وفنوكوفو، وهما المطاران اللذان يقعان جنوب غربي موسكو، بعد تعرضهما لهجوم باستخدام الطائرات المسيرة، وعلى أثر ذلك تم تأجيل وإلغاء أكثر من 25 رحلة جوية في مطارات موسكو نتيجة لإغلاق المجال الجوي.

الدفاع الروسية أوكرانيا مسيرة أوكرانية موسكو مطارات موسكو عمدة موسكو

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