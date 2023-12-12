الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم في مصر بالتفصيل

الطقس
الطقس

تستمر حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر على مدار الأيام الماضية ما بين البرودة في ساعات الصباح الأولى والمعتدل باقي اليوم كي تنذر حالة الطقس باقتراب حلول فصل الشتاء الذي تبقى عليه 10 أيام. 

نوضح في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر وفق بيان هيئة الارصاد الجوية وبيان درجات الحرارة الصغرى لليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

حالة الطقس اليوم في مصر 

يسود في ما تبقى نهار اليوم الثلاثاء طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ووفق اخر تحديث لهيئة الارصاد الجوية تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 

وتوقع خبراء الارصاد أنه خلال الساعات القليلة القادمة سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة الصغرى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 

القاهرة      14

العاصمة الإدارية 13

6 أكتوبر  13

بنها 14

دمنهور 14

وادي النطرون 13

كفر الشيخ 14

المنصورة 13

الزقازيق   14

شبين الكوم 14

طنطا 13

دمياط  14

بورسعيد 14

الإسماعيلية 12

السويس 12

العريش 11

رفح 10

رأس سدر 15

نخل 06

كاترين 04

الطور 16

طابا 14

شرم الشيخ 17

الإسكندرية 15

العلمين 14

مطروح 13

السلوم 12

سيوة 10

رأس غارب 17

الغردقة 16

سفاجا 17

مرسى علم 17

شلاتين 19

حلايب 18

أبو رماد 18

رأس حدربة 17

الفيوم 11

بني سويف 11

المنيا 10

أسيوط 09

سوهاج  10

قنا 11

الأقصر 11

أسوان 12

الوادي الجديد 08

أبو سمبل   12

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