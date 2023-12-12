صحة غزة: الاحتلال خطط لتدمير منظومتنا منذ بداية العدوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن ينهي الوجود الصحي في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية اليوم، أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن هناك 24 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

وسبق، وأعلن مدير مستشفى النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، اليوم الثلاثاء، عن انتشار مرض الجدري بين الأطفال في قطاع غزة، متابعًا: "يصلنا يوميًا نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء".

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت محافظتا رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا مستمرًا أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحي.

واستشهد 22 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 20 مواطنًا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عددًا من المنازل في مدينة رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، والزوارق الحربية أطلقت قذائف مدفعية تجاه مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18205 منذ بداية العدوان

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وما زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصفها على قطاع غزة، جوًا، وبرًا، وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.