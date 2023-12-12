"القاهرة الإخبارية": معبر رفح يستقبل 9 مصابين من غزة.. و300 من مزدوجى الجنسية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن معبر رفح استقبل 9 مصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن استقبال 300 من مزدوجي الجنسية.

ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، لليوم السادس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع لنحو 18 ألف شهيد، فضلًا عن عشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.