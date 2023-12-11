الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": إقبال كبير من المواطنين على مدار ثانى أيام التصويت بالجيزة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد عبيد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الجيزة، إن المركز الانتخابي في الجيزة يضم 13 لجنة فرعية، وشهد كثافة كبيرة من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية  2024.

وأضاف "عبيد" في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه خلال فترة الراحة، ارتفعت معدلات إقبال الناخبين على لجان التصويت، في انتظار انتهاء فترة الاستراحة، ليتدافع المواطنون للمشاركة في ثاني أيام التصويت.

وأكد أن الجيزة من المناطق التي تضم كثافة انتخابية عالية، فعدد الناخبين فيها 6 ملايين و234 ألف ناخب.

تخصيص 50 لجنة للمغتربين في محافظة الجيزة

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت ما يقرب من 50 لجنة فرعية للمغتربين، وتوجد عليها كثافة كبيرة من المواطنين. 

وأشار إلى أن اللجان تشهد كثافة في الحضور النسائي وكبار السن، والذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية.

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