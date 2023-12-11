الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمدرسة رستم بحلوان (صور)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان

توافد عدد كبير من الناخبين على لجنة مدرسة رستم بحلوان، عقب فتح لجان الاقتراع مجددًا بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة.

وشهدت لجان حلوان توافد عدد كبير من المشاركين في العملية الانتخابيه الرئاسية ٢٠٢٤، منذ الصباح الباكر لليوم الثاني على التوالي.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة رستم بحلوان
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