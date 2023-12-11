من البحيرة.. مراسل "القاهرة الإخبارية": الشباب استحوذوا على نسب المشاركة

رصد رمضان المطعني مراسل "القاهرة الإخبارية" من البحيرة، حجم الإقبال علي اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “المطعني” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، إن محافظة البحيرة بها 855 لجنة فرعية، بكتلة تصويتية تصل لـ 4 ملايين ناخب، وامتدت الطوابير الطويلة من الناخبين منذ الصباح الباكر للحرص على التصويت في الانتخابات.

وأضاف أن جميع الفئات شاركت في التصويت وتنوعت لتشمل “الشباب والشيوخ والمرأة”، والنسب الأعلى للمشاركة كانت من نصيب الشباب.

وأشار إلى أن الأحداث في غزة انعكست على إدراك المصريين لحجم التحديات والمخاطر التي تمر بها البلاد، ليستشعروا ضرورة المشاركة في صنع مستقبل مصر واختيار الرئيس الذي سيتحمل المسؤولية 6 سنوات في ظل هذه الأجواء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.