الانتخابات الرئاسية: توافد أهالي الإسماعيلية على لجان التصويت (فيديو)

كشف فيديو استمرار توافد مواطني محافظة الاسماعيلية على لجان انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في يومها الثاني وقبل انتهاء عملية التصويت بساعات قليلة.

وبحسب الفيديو، فإن أغلب المتوافدين ممن لهم ارتباطات عمل فى الصباح، كما يوجد بينهم سيدات رغم كبر سنهم، الا أنهم يحرصون على المشاركة فى اختيار رئيس لمصر 2024، وفقا لصناديق الاقتراع، ودون الاملاء من أحد على أحد.

وقالت احدى المشاركات للدستور إنها لم تشعر بأي معاناة فى سبيل قيامها بعملية التصويت فى لجنة الانتخاب، حيث يوجد شباب هناك يساعد الراغبين فى اجراء عملية التصويت، على تحديد رقم اللجنة والبيانات المطلوبة لعملية التصويت، بخلاف تنظيم طوابير للسيدات وأخرى للرجال.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.