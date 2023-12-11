“القاهرة الإخبارية”: قلق أمريكي إزاء تقارير فضحت استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن واشننطن قلقلة إزاء تقارير عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استخدمت الفسفور الأبيض المحرم دوليا في حربها في غزة، لا سيما وأن مادة الفسفور الأبيض مادة حارقة تحرق اللحم البشري ويمكن أن تسبب معاناة مدى الحياة.

وأشار المرصد، إلى إن تصاعد استخدام الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية في استهداف المناطق السكنية المكتظة يأتي في إطار التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، من خلال إجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم والانتقال إلى مناطق جنوب وادي غزة.