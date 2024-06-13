التحقيق فى العثور على جثتى شاب وفتاة بالمعادى

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة، في عقدهما الثاني، مصابين بآثار ضرب وتعذيب بمناطق متفرقة بالجسد بمنطقة المعادي.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

التحقيق في العثور على جثتي شاب وفتاة بالمعادي

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثتي شاب وفتاة ملقين بشوارع منطقة المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب وفتاة في عقدهما الثاني، ومصابين بآثار ضرب وتعذيب بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.