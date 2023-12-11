الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المعارضة الإسرائيلية تطالب بإقالة نتنياهو: حكومته فقدت الثقة

يائير لابيد
يائير لابيد

أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدت الثقة في النظامين الأمني والاقتصادي؛ وذلك بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو فقدت ثقة غالبية الإسرائيليين والعالم بعد شهرين من الحرب على غزة.

في وقت سابق، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية عن أن الوقت حان لاستبدال نتنياهو، وأنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل فقدت الثقة في نتنياهو ويجب إقالته.

القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الحرب على غزة

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