موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية الساعات القادمة تتصدر ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث بدأت انتخابات الرئاسة، أمس الأحد، وتتواصل على مدار ثلاث أيام تنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في جميع محافظات مصر.

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية الساعات القادمة



موعد غلق لجان الانتخابات أمام الناخبين، يهتم بها جميع المواطنين، حيث تنطلق مع بداية الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار أيام الانتخابات الثلاثة ويكون آخر يوم للانتخابات في الداخل خلال الجولة الأولى هو الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في مصر.

كيف تتم عملية الاقتراع؟



وعلى صعيد آخر، يكون تصويت المصريين عن طريق الحضور لمقر اللجنة الفرعية بمركز الاقتراع التابع له الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المحدد لذلك باللجنة المخصصة لكل ناخب.

-من خلال الموقع الرسمى للهيئة

-الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك 'neaegypt'.

-البريد الإلكتروني '[email protected]'.

-خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

-خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

وعلى صعيد متصل، يوجد طريقة أخرى تتيحها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الدخول على موقعها الرسمي التالي: https://www.elections.eg/ ويُدخل الشخص رقمه القومي لتظهر لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية وفق المحافظة التابع لها المواطن.

قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024



-رمز النجمة للمرشح (عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي).

-رمز الشمس للمرشح (محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران).

-رمز النخلة للمرشح (عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة).

-رمز السلم للمرشح (حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر).

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