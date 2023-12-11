الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

أوضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أهم الملاحظات وأبرز القراءات لليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتابع الدكتور محمد الباز: "الملمح الأساسي الذي نشهده جميعًا خلال العرس الديمقراطي، هو أن هذا الشعب عصي على أن يكسره أو يقلل منه أحد أو حتى يوجهه". 

شائعات وتحرش سياسي 

أضاف الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن الانتخابات الرئاسية شهدت خلال الفترة الماضية، أكبر عملية تحرش سياسي، بمعنى أن الكثير أطلقوا شائعات كثيرة وحاولت خدش شرعية هذه الانتخابات، كما حاول المغرضون أن يقللوا من شأن وقيمة المرشحين الموجودين، ووصل الأمر بالبعض إلى القول إنه لا مصداقية لهذه الانتخابات، وبنوا على ذلك بأن المواطنين لن يشاركوا في الانتخابات.

وأوضح الدكتور محمد الباز، أن الرسالة كانت قوية من المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هناك مشهدا يُكتب باسم انتخابات 2024، وهو مشهد وقوف الناخبين في انتظار فتح اللجان للدخول للإدلاء بأصواتهم. 

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