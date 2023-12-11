محمد الباز: صوتى للسيسى.. والإقبال يعكس وعى المواطنين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حالة الإقبال الكبيرة التي تشهدها اللجان الانتخابية توضح وتترجم حالة الوعي الشديد من المواطنين للمشاركة.

جاء ذلك خلال إدلاء الدكتور محمد الباز بصوته في مدرسة الشهيد محمد جمال بدائرة المنيل، في ثاني أيام التصويت.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالًا كبيرًا منذ فتح باب الاقتراع، ما يعكس حالة من الوعي الشديد على المشاركة.

وأوضح أنه على رغم الضغوط الاقتصادية التي نعيشها إلا أن الناس تقدّر وتعي أن هناك أمنًا قوميًا يجب الحفاظ عليه، وهم يلمسون حرص القيادة على أمن واستقرار البلاد.

وكشف الباز عن أنه أدلى بصوته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة التطوير التي شملت مختلف المجالات في مصر.

ودعا رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" المصريين جميعًا إلى المشاركة وخصوصًا الشباب، لأن المستقبل "ملك لهم"، متابعًا: "الناس اللي منزلتش تنزل تشارك وتدي صوتها لمصر وللبلد".

ورأى الباز أن: حالة الإقبال الشديدة هى انعكاس لنتائج الحوار الوطني الذي عشناه مؤخرًا والرؤى السياسية والمستقبلية المختلفة للمرشحين، فكل هذا أعطانا فرصة للمشاركة في الحياة السياسية ومن أهمها العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.