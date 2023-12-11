الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

عرضت قناة dmc، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد عقوبة التخلف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

عقوبة التخلف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية:

نظم القانون عملية تصويت الناخبين، وتم فرض عقوبات رادعة حال التخلف عن المشاركة.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 140 لسنة 2020، حيث فرض القانون غرامة لكل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ونصت المادة 57 من القانون على معاقبة المتخلف عن التصويت بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، يدفع الغرامة من كان اسمه مقيدًا وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.

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