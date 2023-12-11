الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالدقي للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل المواطنون من كل الفئات العمرية التوافد على لجان منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، مع منتصف اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

وأكد المستشار الدكتور عبدالرحمن صابر، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة "الإمام علي الابتدائية" بالدقي، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة وانتظام لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية، في ضوء الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلاسة.

إقبال ملحوظ على التصويت 

من جانبه، قال المستشار عامر الفقي، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة "جمال عبد الناصر الثانوية بنات" بالدقي، إن اليوم الثاني يشهد إقبالًا ملحوظًا على التصويت من كل الفئات العمرية، بعد أن تصدر اليوم الأول كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي. 

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وشهدت لجان "نادي الدقي الرياضي والاجتماعي"، اصطفاف الناخبين بشكل حضاري في طوابير منتظمة طويلة للدخول للتصويت وسط تعاون كبير من شباب الأحزاب والمتطوعين الذين يحرصون على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجانهم. 

ونوه المشرفون على اللجان بأنهم لمسوا حرصًا شديدًا من قبل الناخبين على التصويت الإيجابي؛ حيث يطرح المواطنون العديد من الأسئلة؛ للتأكد من أن أصواتهم ستكون صحيحة وأن كلمتهم ورأيهم قد وصل عبر صناديق الاقتراع. 

بدورهم، أثنى عدد من الناخبين بمدرسة "بدر الإعدادية بنين" بالدقي، على الاحترافية التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، إذ لا يوجد شائبة أو أي تعقيدات بل أن عملية التصويت تستغرق دقائق بسيطة وسريعة، وسط تعون كبير وحسن معاملة من قبل رجال الأمن والقضاة والمشرفين على اللجان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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