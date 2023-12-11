الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات الرئاسية.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع فى بورسعيد (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

استعرض مقطع فيديو، استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في محافظة بورسعيد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام حتى غد الثلاثاء. 

وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إقبالًا من جميع الناخبين بمعظم اللجان في المحافظات، وسط مشهد حضاري يؤكد حب المواطنين لمصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

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