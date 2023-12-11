مسيرات للتوعية بالمشاركة.. "التحالف الوطنى" يرصد حجم الإقبال على لجان الغربية (فيديو)

استعرض مقطع فيديو للتحالف الوطني الأهلي التنموي استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات في محافظة الغربية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالًا من جميع الناخبين، على رأسهم طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمعظم اللجان في المحافظات، وسط مشهد حضاري يؤكد حب المواطنين لمصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.