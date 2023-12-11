مسيرات للتوعية بالمشاركة.. "التحالف الوطنى" يرصد حجم الإقبال على لجان الغربية (فيديو)
استعرض مقطع فيديو للتحالف الوطني الأهلي التنموي استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات في محافظة الغربية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.
وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالًا من جميع الناخبين، على رأسهم طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمعظم اللجان في المحافظات، وسط مشهد حضاري يؤكد حب المواطنين لمصر.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي