الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"شاعر وتجربة".. بيت شعر الأقصر يستضيف عبد المنعم رمضان

بيت الشعر
بيت الشعر

يستضيف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامجه الدوري "شاعر وتجربة" الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية وأهم محطاتها.

يتضمن اللقاء قراءات شعرية يلقيها الشاعر على جمهوره في بيت الشعر بالأقصر الكائن على طريق الكباش الأثري، وذلك يوم الخميس المقبل في السادسة والنصف مساءً.

عبدالمولى ومبارك وعبادى.. 3 شعراء يضيئون بيت الشعر بالأقصر

يأتي اللقاء في إطار حرص بيت الشعر على الاحتفاء بالرموز الإبداعية التي أثرت الحركة الأدبية في مصر، وعلى خلق مناخ للحوار الإبداعي بين الأجيال، وللتأكيد على أن الشعر ما زال كالخبز ومنحى مهم جدا من مناحي الحياة، وأن القصيدة لا تتوقف عند نقطة نهائية.

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"أقمار الجنوب.. شعراء من إسنا".. أمسية شعرية فى بيت الشعر 

وعبد المنعم رمضان هو أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر. شارك في تأسيس جماعة «أصوات» الشعرية، وأصدر عدة دواوين منها، «الحلم ظل الوقت... الحلم ظل المسافة» 1980، و«الغبار» 1994، و«لماذا أيها الماضي تنام في حديقتي» 1995 و«غريب على العائلة» 2000، وله كتابان نثريان ينتميان لأدب السيرة الذاتية، نال جائزتي «المنتدى الثقافي اللبناني في باريس» 1998، و«كفافيس» 2000 من اليونان.

بيت الشعر عبد المنعم رمضان شاعر وتجربة جيل السبعينيات بيت الشعر بالأقصر

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