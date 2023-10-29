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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

عبد المولى ومبارك وعبادى.. 3 شعراء يضيئون بيت الشعر بالأقصر

بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م أمسية شعرية، استضاف فيها ثلاثة شعراء ضمن نشاطه الأسبوعي وهم: الشاعر عبد الناصر عبدالمولى، والشاعر مبارك سيد أحمد، والشاعر محمد عبادي، وقدم الأمسية الشاعر عبيد عباس، في مقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش.

 

بدأت الأمسية بالشاعر عبدالناصر عبد المولى شاعر وروائي حاصل على جائزة البردة شارك في مسابقة أمير الشعراء الموسم السابع.

"أقمار الجنوب.. شعراء من إسنا".. أمسية شعرية فى بيت الشعر 

 تلاه الشاعر محمد عبادي - محمد على عبادى.. مواليد 15 /1 /1987، ينتمي لمحافظة سوهاج – مركز أخميم – قرية السلامونى، وهو خريج كلية التربية جامعة جنوب الوادى قسم اللغة العربية، حصل على المركز الأول لأحسن تجسيد أدبى لمعاناة اللغة العربية على المستوى الجامعات المصرية فى الملتقى الثقافى مارس 2008م، - المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى ملتقى الأدباء الثقافي.

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ليلة من أجل الشعر.. أدباء إسنا في ضيافة بيت الست وسيلة

واختتمت الأمسية بالشاعر مبارك سيد أحمد شاعر مصري من مواليد ١٩٨٣ بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، تخرج في كلية الطب البيطري عام ٢٠٠٥م، حصل على المركز الثالث بالموسم الثامن من مسابقة أمير الشعراء، صدر له ديوان "جنة الأشقياء" و"على خطى التائهين".

عبد الناصر عبدالمولى مبارك سيد أحمد محمد عبادي عبيد عباس بيت الشعر بيت الشعر بالأقصر

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