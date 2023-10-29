عبد المولى ومبارك وعبادى.. 3 شعراء يضيئون بيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م أمسية شعرية، استضاف فيها ثلاثة شعراء ضمن نشاطه الأسبوعي وهم: الشاعر عبد الناصر عبدالمولى، والشاعر مبارك سيد أحمد، والشاعر محمد عبادي، وقدم الأمسية الشاعر عبيد عباس، في مقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش.

بدأت الأمسية بالشاعر عبدالناصر عبد المولى شاعر وروائي حاصل على جائزة البردة شارك في مسابقة أمير الشعراء الموسم السابع.

تلاه الشاعر محمد عبادي - محمد على عبادى.. مواليد 15 /1 /1987، ينتمي لمحافظة سوهاج – مركز أخميم – قرية السلامونى، وهو خريج كلية التربية جامعة جنوب الوادى قسم اللغة العربية، حصل على المركز الأول لأحسن تجسيد أدبى لمعاناة اللغة العربية على المستوى الجامعات المصرية فى الملتقى الثقافى مارس 2008م، - المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى ملتقى الأدباء الثقافي.

واختتمت الأمسية بالشاعر مبارك سيد أحمد شاعر مصري من مواليد ١٩٨٣ بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، تخرج في كلية الطب البيطري عام ٢٠٠٥م، حصل على المركز الثالث بالموسم الثامن من مسابقة أمير الشعراء، صدر له ديوان "جنة الأشقياء" و"على خطى التائهين".