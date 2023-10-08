الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. الاستشراق الروسي على ضفاف النيل في بيت الشعر بالأقصر

دكتور محمد نصر الجبالي
دكتور محمد نصر الجبالي

ينظم بيت الشعر بالأقصر، أمسية ثقافية تحت عنوان “الاستشراق الروسي علي ضفاف النيل”، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل، ويتحدث في اللقاء الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ الأدب الروسي، وعميد كلية الألسن بالأقصر. 

تفاصيل محاضرة الاستشراق الروسي علي ضفاف النيل

ومن المقرر أن يتناول لقاء الاستشراق الروسي علي ضفاف النيل، الحديث عن بدايات نشأة تاريخ الاستشراق الروسي، وكيف أنه ارتبط بتأسيس جامعة بطرسبرج في بداية القرن التاسع عشر، والذي شهد بداية الاهتمام الجدي بالثقافة العربية وتأسيس معهد الاستشراق في روسيا عام 1818، وظهور عدد من المجلات الثقافية الروسية والمهتمة باللغة العربية وأدابها. 

كما يتطرق الحديث خلال اللقاء عن أبرز المستشرقين الروس ودراساتهم التاريخية الشرقية، ومن بينهم المستشرق “تواريف”، والذي كان عضوا بالجمعية الروسية الفلسطينية الإمبراطورية وألف "150" كتابًا في تاريخ الشرق وتاريخ الأديان.

كما يتحدث “الجبالي” عن تاريخ الترجمة بين العربية والروسية التي انطلقت في النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد الشيخ محمد عياد الطنطاوي، وهو من وضع لبنة مدرسة الاستشراق، والتي تتلمذ فيها العديد من المستشرقين الروس، وكان من بين تلاميذه المستشرقان الروسيان نيقولاي موخين ورودلف فري، وكان ولع المستشرقين الروس بمصر من خلال شخصية الشيخ محمد عياد الطنطاوي، فمنهم من عايشه، ومنهم من تأثر به حتى وإن لم يعاصره، فقد كانت شخصيته ملهمة.

الترجمات المصرية في روسيا

وبحسب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أن الأدب المصري ومصر يحتلان مكانة كبيرة في الترجمات التي ترجمت إلى اللغة الروسية، وهو أمر طبيعي ومفهوم؛ نظرًا إلى أن الكم الإبداعي المصري كبير، رغم أن المدرسة الروسية في الاستشراق كان بها تنويع وتوزيع للمترجمين والمستشرقين على الدول أو المناطق العربية المختلفة، فعلى سبيل المثال الأدب المغربي، كان هناك من المترجمين الروس من هو متخصص في ترجمته، وهناك من هو متخصص في الأدب السوداني، وتعد "فاليريا كيربيتشينكو" المتخصصة رقم واحد في الأدب المصري، وهي أكثر من الأدب المصري، ليس فقط نجيب محفوظ ويوسف إدريس، إنما ترجمت أيضًا لبهاء طاهر، ويوسف القعيد.

الاستشراق الروسي علي ضفاف النيل بيت الشعر بالأقصر دكتور محمد نصر الدين الجبالي الأدب الروسي كلية الألسن بالأقصر تاريخ الترجمة بين العربية والروسية

مواد متعلقة

غدًا.. تأبين الكاتب المسرحى أبوالعلا السلامونى بقصر ثقافة دمياط

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

إمام عاشور يبكى بعد إصابته فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

أول قرار من كولر بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة