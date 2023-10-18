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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ليلة من أجل الشعر.. أدباء إسنا في ضيافة بيت الست وسيلة

شعراء اسنا
شعراء اسنا

يستضيف بيت الشعر بيت الست وسيلة التابع لصندوق التنمية الثقافية شعراء مدينة إسنا في ليلة شعرية، وذلك يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري في تمام السادسة مساءً.

الشعراء هم حمادة العجمي، حمادة النخيلي، محمد كوش، محمود خضيري، رمضان مسلم، أيمن حرب، أسماء الصعيدي، ويقدم الأمسية الشاعر محمد المتيم، مع رؤى نقدية لكل من الدكتور عبد الكريم الحجراوي، والدكتورة أسماء خليل، يصاحبها عزف على العود من الفنان الشافعي القاضي، والدف لإسماعيل الهبولي.

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تأتي الأمسية ضمن خطة بيت الشعر بإشراف الشاعر سامح محجوب على ضخ دماء جديدة للبيت وفي هذا الإطار استضاف البيت ويستضيف أمسيات من جميع المحافظات تأكيدا أان الشعر في كل مكان، وأنسب ما يمكن ان يلقى فيه الشعر هو بيت الشعر نفسه.

بيت الست وسيلة

بيت الست وسيلة هو منزل أثري قديم يقع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة. ويمتاز البيت بجمال التصميم وروعة البناء، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني. يتبع حاليا صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية تحت ملكية المجلس الأعلى للآثار. ويعتبر مزارا أثريا وثقافيا بما يسمى بيت الشعر.

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وسيلة خاتون

أما الست وسيلة فهي وسيلة خاتون، التي توفيت في 4 مايو عام 1835 ميلادية، لم يسجل عنها التاريخ حرفًا واحدًا، لكن يبدو أنها كانت سيدة ذات نفوذ في الحي، فحفظ الأهالي أبًا عن جد اسمها، وصار علمًا على البيت الأثري الرائع.

بيت الشعر بيت الست وسيلة الشعر وسيلة خاتون الشعراء

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