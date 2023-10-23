الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أقمار الجنوب.. شعراء من إسنا".. أمسية شعرية فى بيت الشعر 

بيت الشعر
بيت الشعر

ينظم بيت الشعر "بيت الست وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية شعرية تحت عنوان "أقمار الجنوب..شعراء من إسنا"، وذلك في الساعة الـ6 مساء الأحد الموافق 29  أكتوبر بمقر بيت الشعر.

ويشارك أمسية ملتقي بيت الشعر العربي القديم عددًا من الشعراء والنقاد والفنانين، وهم كالتالي: محمود خضيري، رمضان مسلم، أيمن حرب ـ حمادة النخيلي، حمادة العجمي، محمد كوش، أسماء  الصعيدي، والنقاد الدكتور أسماء خليل محمد، والدكتور عبد الكريم الحجراوي، والفنانان الشافعي القاضي، إسماعيل الهبولي، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

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بيت الشعر بيت الست وسيلة 

يقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) على حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام  (1074 هـ 1664م)،  كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني، وهما من شيدا هذا المنزل، وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته، وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية، وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل، حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي، يؤدي إلى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي إلى القاعة الكبرى، وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني.

وقد صدر مؤخرًا قرار السيد وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرًا "لبيت الشعر العربي" ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتي تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربي والأدب عمومًا.

بيت الشعر بيت الست وسيلة 
الدكتور وليد قانوش أقمار الجنوب شعراء من إسنا محمود خضيري أيمن حرب الشاعر محمد المتيم

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