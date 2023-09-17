روح محمود قرنى ترفرف فوق رءوس "5 شعراء من جيل الثمانينيات" (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات الأمسية الشعرية "خمسة شعراء من جيل الثمانينيات.. ليلة الشاعر محمود قرني" ببيت الشعر العربي، بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يشارك في الأمسية كل من الشعراء أحمد الشهاوي، سمير الأمير، إبراهيم داود، عاطف عبد العزيز، أحمد شلبي ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر عبدالرحمن مقلد.

وتوفي محمود قرني أحد أبرز شعراء جيل الثمانينات من القرن العشرين في القصيدة العربية خاصة قصيدة النثر في 2 يوليو 2023 وهو من مواليد 1961.

وفاة الشاعر محمود قرني

حصل محمود قرني على درجة ليسانس في القانون، من جامعة القاهرة 1985، وعمل بالمحاماة والصحافة، وكان يحرر بابا ثابتا بمجلة الثقافة الجديدة تحت عنوان رحيق الكتابة، كما عمل محرر ثقافيا بجريدة العربي، التي تصدر عن الحزب الناصري، وعمل مشرفا على القسم الثقافي بجريدة القدس العربي، مكتب القاهرة.

لمحمود قرني الكثير من الأعمال الشعرية منها: حمامات الإنشاد، خيول علي قطيفة البيت، هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، الشيطان في حقل التوت، الشيطان في حقل التوت، أوقات مثالية لمحبة الأعداء، قصائد الغرقى، لعنات مشرقية.

ومحمود قرني عضو اتحاد كتاب مصر، عضو أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي، وبيت الشعر التابعين لوزارة الثقافة، ثم استقال منهما.

نبذة تاريخية عن بيت الست وسيلة

ويقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية "الرئيسية" على حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام "1074 هـ 1664م" كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني، وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته، وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.

لهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل، حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي، يؤدي إلى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي إلى القاعة الكبرى، وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني .

وصدر مؤخراً قرار وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرًا "لبيت الشعر العربى" ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية. وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكل التجهيزات اللازمة، والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عمومًا.