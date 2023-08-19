السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت الشعر العربي يناقش "ماذا قدمت قصيدة النثر" بصالون أحمد عبد المعطي حجازي

بيت الشعر العربي
بيت الشعر العربي

يستأنف بيت الشعر العربي “بيت الست وسيلة”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالقاهرة نشاطه ب"صالون أحمد عبدالمعطي حجازي"، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل.

تأتي الندوة تحت عنوان "ماذا قدمت قصيدة النثر؟، وذلك بحضور الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر والناقد عبد العزيز موافي، والشاعر والناقد إيهاب البشبيشي، وتدير الصالون الشاعرة والباحثة في المنطق وفلسفة العلم "مروة نبيل.

قصيدة النثر

قصيدة النثر قصيدة مادتها النثر، وعلى العكس من القصيدة الحرة فهي ولدت على الورقة، أي كتابياً، وليس لها أصل شفوي كما هو حال قصيدة الشعر الموزون أو "الحر"، وهي بهذا المعنى لم ترتبط بالموسيقى كالشعر ولم يقترح كتابها أن تغنى، ولا يمكن أن تقرأ ملحمياً أو بصوت جهوري يحافظ على الوقفة الإيقاعية القائمة بين بيت وآخر.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة .

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بيت الشعرالعربي بيت الست وسيلة قطاع صندوق التنمية الثقافية صالون أحمد عبدالمعطي حجازي ماذا قدمت قصيدة النتثر

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