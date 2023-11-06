قبل انطلاقه.. برنامج فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته الثامنة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان الأقصر للشعر العربي بدورته الثامنة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 15 وحتى 18 نوفمبر الجاري، في بيت الشعر بالأقصر، تحت رعاية بيت شعر الأقصر ومدير بيت الشعر الشاعر حسين القباحي.

ومن المقرر أن تستضيف الدورة الثامنة من المهرجان 47 مشاركا يمثلون أجيالًا من الكتابة ويتبعون 21 محافظة مصرية، وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" برنامج فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي لهذا العام.

مهرجان الأقصر للشعر العربي

يأتي هذا المهرجان السنوي كتتويج لأنشطة بيت الشعر على مدار عام كامل من الأمسيات الشعرية والجلسات النقدية والمعارض ومسابقات حفظ وإلقاء الشعر للأطفال والناشئة، كذلك أقام البيت عددًا من الدورات التدريبية في فن الخط العربي ودورات أخرى في الفن التشكيلي، وشارك في إحياء العديد من المناسبات الوطنية والثقافية.

ويشار إلى أن المهرجان يأتي بشراكة فاعلة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للمؤتمرات.

نبذة عن بيت الشعر بالأقصر

يعد بيت الشعر بالأقصر مؤسسة ثقافية في مدينة الأقصر، افتُتح في 14 نوفمبر 2015، ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى، بإنشاء بيوت للشعر في البلدان العربية لرعاية الشعر العربي والكشف عن المواهب الشعرية.

تولى إدارة بيت الشعر منذ إنشائه الشاعر حسين القباحي، الذي أرجع اختيار مدينة الأقصر مقرًا للبيت "بأن صعيد مصر بحاجة إلى منارة إبداعية تحتضن أبناءه، وتنشّط الحالة الثقافية".

ويتولى بيت الشعر تنظيم مختلف الفعاليات الشعرية والفنية على مدار العام في مقره أو خارجه، كما يرعى بعض الفعاليات خارج محافظة الأقصر. وأبرز هذه الفعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي يقام في نوفمبر من كل عام منذ إنشاء بيت الشعر بالأقصر؛ بالتزامن مع العيد المحلي لمحافظة الأقصر.