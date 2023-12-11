الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

محافظ الجيزة يتفقد مقار اللجان الانتخابية بأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، اليوم الإثنين الموافق ١١ ديسمبر ومنذ الساعات الأولي لثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين، للوقوف على جاهزية المقار لاستقبالهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتى الانتهاء منها على مدار الأيام  10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كل العقبات أمام الناخبين.

وشملت جولة المحافظ لجان مدارس (أبوالنمرس المشتركة، الشهيد شعبان أبوربيع الابتدائية المشتركة، المنوات الإعدادية الحديثة بنين) بأبوالنمرس، ولجان مدارس (الشهيد محمد راشد،  الحوامدية الثانوية بنات) بالحوامدية، ولجان مدارس (مصطفى أبوزيد، أحمد عرابى، عاطف الإسلامبولى) بالبدرشين.

وأشاد محافظ الجيزة بمدى وعي المواطنين بالمحافظة وحثهم الوطني وإصرارهم على أداء حقهم الدستوري، والإدلاء بأصواتهم أمس الأحد 10 ديسمبر، وذلك كأول يوم لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وكذا اليوم، وثمّن محافظ الجيزة مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، مما يؤكد على الوعى والإدراك التام من جانب كل فئات مواطني المحافظة على أهمية دورهم ومشاركتهم.

وأكد المحافظ للمواطنين أمام اللجان الانتخابية أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة قد أزالت كل المعوقات لتسهيل مشاركتهم بالعرس الانتخابى، موضحًا لهم أن حجم الوعى الذى يمتلكونه هو السبيل لتخطى أية تحديات، وأن الإقبال على اللجان أوصل رسالة للعالم بمدى تحضر الشعب المصرى وحبه لوطنه.

وحث "راشد" المواطنين على ضرورة استمرار مشاركتهم في الانتخابات اليوم وغدًا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية، لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن، وحفاظًا على مقدراته، ليؤكدوا مدى انتمائهم للوطن من خلال حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وشدد راشد على رؤساء المراكز والمدن على المتابعة الدورية لسير العمل بمحيط اللجان، والحفاظ على مستوى النظافة وانسيابية الحركة المرورية، والتواجد الميدانى للقيادات وفرق العمل لسرعة التحرك حال حدوث أى طارئ.

رافق المحافظ، خلال مروره على اللجان، الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين.

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