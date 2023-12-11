توافد أهالي شبرا على لجان انتخابات الرئاسة 2024

استقبل الناخبون والناخبات اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024 بالزغاريد، معبرين عن فرحتهم بإقامة العرس الديمقراطي في منطقة شبرا. وقالت دنيا علي، صاحبة الـ 20 عامًا من عمرها: "أنا جئت وقررت اختياري بعناية وهو الرئيس السيسي".

وتابعت دنيا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "بدون كلام كليشيه، حقيقةً محدٌ ينفع معانا غير الرئيس السيسي، فهو الأكثر دراية بالأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فهو يعلم كل شيء بجدارة".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.