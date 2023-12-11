برلماني: كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس الوعي بالتحديات

قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن حرص المصريين على الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موقف مشرف يعكس وعي الشعب بحجم التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد حاليا على المستوى الاقليمى والدولي.

وأضاف زين الدين في تصريحات له اليوم، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا لليوم الثاني من أيام الانتخابات وهو الأمر الذى فاق التوقعات وكان لافتا لنظر الجميع منذ أمس الأحد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إرادة وعزيمة المصريين

وتابع النائب: “المشاركة الكبيرة في الانتخابات جزء هام من العملية الانتخابية، وسوف ستكون رسالة للعالم أجمع تعلن عن ترابط المصريين، وحرصهم على الوقوف لجانب الوطن، وكذلك تعلن عن فشل دعوات المقاطعة التى تحاول التقليل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة، لتشويه الاستحقاق الدستوري”.

وقال محمد زين الدين: “المصريون هم من سيحسمون الانتخابات الرئاسي بمشاركتهم بكثافة، وحرصهم على أداء دورهم وحقهم الدستورى والقانونى والسياسي”.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

