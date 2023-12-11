حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم مسيرة حاشدة للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظَّم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة سوهاج، مسيرة حاشدة من الشباب للدعوة إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من بدء التصويت.

وقاد المسيرة اللواء محمد مصطفى، أمين حزب "مستقبل وطن" بسوهاج، والنائب مدحت المدني، والدكتور أحمد طلعت أبو دومة، الأمين المساعد للحزب وعدد من قيادات الحزب.

وقال اللواء محمد مصطفى، إن الحزب موقفه واضح منذ البداية بدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "نحن ندعو جميع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن الانتخابات تسير بزخم في محافظة سوهاج لليوم الثاني، وأن الحزب وفّر كل الإمكانيات لدعم العملية الانتخابية من تواجد أمام اللجان لمساعدة الناخبين واستخراج مقار اللجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة