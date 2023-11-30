برلمانى: جهود عظيمة من مصر لاستمرار الهدنة فى غزة

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الجانب القطري، لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من تسهيل دخول المساعدات والغاز، والإفراج عن الأسرى.

نجاح الجهود المصرية

وقال النائب، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهود المصرية القطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية، ومن ثم تمديدها لأكثر من مرة، تؤكد قدرة مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار "زين الدين" إلى أنه بعد نجاح مصر في كشف مخطط تصفية القضية عن طريق تهجير أهالي قطاع غزة، تواصل حاليًا الجهود من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل الدولتين.

التحرك الفعلي والجاد لوقف المجازر

وأوضح عضو مجلس النواب أنه أصبح ضرورة أمام المجتمع الدولي التحرك الفعلي والجاد لوقف المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى أن الأزمة الفلسطينية كشفت عن عدة أمور أهمها أن بعض دول العالم، وأغلب المنظمات الدولية لا تتسم بالشفافية في التعامل مع كل القضايا وتكيل بمكيالين، كما كشفت الأزمة كذلك أهمية الدور المصري في المنطقة.

ونوه بأن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة كل الحرص من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، والسعي نحو تقرير السلام والاستقرار لمصلحة الجميع.