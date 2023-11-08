الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طلب إحاطة برلمانى للتوسع فى صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا

النائب محمد عبدالله
النائب محمد عبدالله زين الدين

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بشأن التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.

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وأشار إلى أنه يعاني عدد ليس بقليل من الصناعات فى مصر من مشكلة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج للمستوردة من الخارج، قائلا: “وهو الأمر الذى أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام الإنتاج المحلي، الذي تسعى الدولة للتوسع فيه، لا سيما في ظل ارتباط مستلزمات الإنتاج بأسعار العملة الأجنبية وما تشهده من تذبذب وارتفاع مؤخرا”.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص في استيرادها 

وأكد زين الدين أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص فى استيرادها في الفترة الأخيرة تسبب في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وهو ما يؤثر في قدرته على المنافسة للمنتجات المماثلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي محليا في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: "هذه التحديات التى تواجه التوسع في التصنيع المحلي وزيادة مكونات المنتج المحلي، يتطلب تكثيف الجهود، لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، من خلال توطين صناعتها، للمساعدة بشكل مباشر في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية وتشجيع وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي".

وتابع محمد زين الدين: “لا شك أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة، فى إنشاء عدد من المناطق الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية”، فضلا عن وجود بنية تحتية ضخمة تساعد على جذب الاستثمارات.

واقترح النائب دراسة احتياجات كل منطقة صناعية أو تجمع صناعي من مستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير إنتاجه محليا داخل هذه المناطق والتجمعات الصناعية.

وأكد زين الدين أن التوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج سلاح ذو حدين الأول توفير احتياجات المستثمرين، والثاني يعمل على تشجيع ورواج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يكفل توفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب مستقبل وطن محافظة البحيرة مجلس الوزراء

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