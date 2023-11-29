الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيرى حاشد فى قنا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بـ محافظة قنا، مساء الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالاستاد الرياضى بمركز قفط لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من بينهم مصطفى بكرى والعمدة مبارك عضوا النواب وأسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ.

أشار محمد عبدالفتاح امين حزب مستقبل وطن بقنا، إلى أن الدولة تواجه تحديات صعبة وقرارات حازمة حبث وضع خريط عملاقة للتنمية، حيث سعى من تولى الحكم تثبيت أركان الدولة وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تتضمن التنمية العمرانية والبيئة والسكانية حيث حقق إنجازات ضخمة.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بقنا، أن استطاع أن يعيد مصر أى مكانتها الأساسية بين الدول من خلال خريطة للتنمية وتوفير فرص عمل لهم من خلال مبادرة حياة كريمة معلنا التأييد الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث إنه الأنسب لقيادة البلاد فى مواجهة التحديات المعقدة التى تواجه بلادنا، مؤكدا الحشد الكبير فى الانتخابات خلال ديسمبر القادم. 

في سياق آخر، نظم حزب الحرية بمحافظة قنا الجمعة أول مؤتمر نسائى حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى ستجرى خلال شهر ديسمبر القادم لاستكمال التنمية التى بدأها خلال الـ ١٠ سنوات الماضية.

وشارك فى المؤتمر العديد من المواطنين بمختلف قرى مراكز قوص، وبحضور النائب معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعدد من رجال الأوقاف بقوص، فيما حمل المواطنون أعلام فلسطين تضامنا معهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم ضدهم.

وأشار الحاضرون إلى تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال جهوده فى التنمية، مؤكدين أنه هو المرشح الرئاسي المناسب لهذه الفترة خاصة مع تطورات القضية الفلسطينية.

انتخابات الرئاسة السيسي مستقبل وطن محافظة قنا قنا

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