الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة "مستقبل وطن" بقنا تشارك فى مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى السيسى

مؤتمر جماهيري
مؤتمر جماهيري

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، في مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة نجع حمادي دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت رعاية اللواء هشام الشعيني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفي بكري ومحمد عبدالفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والآلاف من أبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة.

وقال محمد عبدالفتاح آدم، خلال بيان صحفي صادر عن أمانة الأعلام بحزب مستقبل وطن في محافظة قنا، إننا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي وضع الصعيد في قلب عملية التنمية الحقيقية والفترة الماضية تحققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة قنا.

ومن جانبه، قال النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إن الرئيس السيسي أولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري ومزارعي قصب السكر وإصداره توجيهات للحكومة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر ٤٠٠ جنيه، وأن هناك زيادة من شركات السكر بزيادة قيمة النيلون للمحصول، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالفلاح واعتباره المحرك الرئيسي والمهم للاقتصاد القومي.

فيما استعرض الكاتب والإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، حجم التحديات التي تواجهها الدولة خارجيا وداخليا وكيفية تعامل الرئيس مع كافة التحديات، وآخرها الحرب علي قطاع غزة وحجم الإنجازات التي تحققت على الأرض بمختلف محافظات الجمهورية في عهد السيسي.

عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن قنا محافظة قنا أمانات حزب مستقبل وطن

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