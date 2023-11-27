الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيق في مركز دشنا

حبس عنصر إجرامي
حبس عنصر إجرامي

قررت النيابة العامة في مركز دشنا شمالي محافظة قنا، اليوم، حبس عنصر اجرامي خطير، كان قد تم إلقاء القبض عليه، بواسطة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تمكن رجال الشرطة في مركز شرطة مدينة دشنا، بإشراف اللواء مصطفى مبروك درة، مدير امن قنا، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير تسبب في قطع التيار الكهربائي يومين عن منطقته وقتل شاب بطلق ناري، في نجع سعيد، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التخقيقات اللازمة مع المتهم بمركز دشنا، حيث تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على "إمام.ع، وشهرته "ه" وشقيقه وآخر أثناء اختبائه عند أقاربه في قرية نجع سعيد التابعة لدائرة مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

فيما قد كشفت التحريات الجنائية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، أن المتهم تسبب في قطع التيار الكهربائي عن منطقته يومين بعد ضربه الضغط العالي، كما قتل شاب يُدعى عادل.ع منذ أيام، بسبب خصومة ثأرية في نجع سعيد مركز دشنا شمال محافظة قنا.

تم القبض على المتهم وآخرين بعد أيام من البحث عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا وزارة الداخلية النيابة العامة مدير أمن قنا

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