أمانة العمل الجماهيرى لمستقبل وطن تنظم اجتماعًا لأمانات 3 محافظات فى سوهاج

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعًا تنظيميًا لأمانات ثلاث محافظات هي "سوهاج- أسيوط- قنا" في مركز إعداد القادة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور قيادات حزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج والأمناء المساعدين لأمانة العمل الجماهيرى المركزية، والأعضاء بأمانات العمل الجماهيري في المحافظات الثلاث، وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

واستعرض أمين العمل الجماهيري خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين الحضور طُرحت من خلاله الرؤى والمقترحات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفى ختام الاجتماع التنظيمي، أهدت أمانة العمل الجماهيري بمحافظة سوهاج درع الأمانة للمهندس أحمد أمين مسعود، وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية الجماعية.

وكانت قد انطلقت أمس بمحافظة سوهاج، فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية تحت شعار "حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل" بمشاركة أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

واستعرض الملتقى جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

وحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء