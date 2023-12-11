الدفاع البريطانية: موسكو تشن حملة من الهجمات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الروسي قد انتقل إلى حملة منسقة واسعة النطاق تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية - عبر منصة "إكس" - "أنه في ليلة 7 ديسمبر ولأول مرة منذ 21 سبتمبر 2023، نفذ الروس موجة من الضربات القوية على كييف والجزء الأوسط من أوكرانيا باستخدام قاذفات ثقيلة، ربما كانت هذه بداية بحملة أكثر تنسيقا من جانب روسيا تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

الطائرات الروسية

وأشارت إلى أن الطائرات الروسية، من المرجح أنها طائرات من طراز توبوليف 95، أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخا من طراز كروز من الجو من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين، وتم اعتراض معظمها بنجاح من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، وعلى الرغم من مقتل شخص نتيجة الهجوم الروسي، إلا أن الأضرار المادية كانت ضئيلة".

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة ستقوم بتزويد أوكرانيا بسفينتين من طراز سانداون مضادين للألغام.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس سيعلن عن شراء أوكرانيا لسفينتين من فئة سانداون كلاس مضادين الألغام (MCMVs) من خلال تمويل الصادرات البريطانية في لندن.

تحالف بحري جديد

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن المملكة المتحدة والنرويج ستشكلان تحالفًا بحريًا جديدًا يضم الدول الراغبة في تقديم المساعدة البحرية لـ أوكرانيا.

وأضافت الوزارة: "سيعمل التحالف البحري الجديد بشكل وثيق مع البحرية الأوكرانية ووزارة الدفاع البريطانية لتطوير عدد من القدرات، بما في ذلك التطوير السريع لقوة بحرية في البحر الأسود، ومواصلة تطوير قوات مشاة البحرية الأوكرانية، وزوارق الدوريات النهرية للدفاع عن الممرات المائية الساحلية والداخلية في أوكرانيا".