"الدفاع البريطانية" تعلن نشر 1000 جندى إضافى فى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن نشر 1000 جندي إضافي بالشرق الأوسط، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت الوزارة، إن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

العمل على إيجاد أفضل طريقة لإيصال المساعدات في غزة

فيما أكد "شابس"، أنه سيتم العمل على إيجاد أفضل طريقة لإيصال المساعدات والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها بأسرع الطرق، ويشمل ذلك خيارات عن طريق البر والبحر والجو.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن الوزير ونظيره الإسرائيلي سيبحثان الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة الرهائن، فضلًا عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.