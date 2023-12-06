الفصائل الفلسطينية تُعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة شرق خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق خان يونس، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيد منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن آخر إحصائيات لعدوان جيش الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ60 على التوالي سجلت استشهاد 16060 مواطنًا، مشيرة إلى تناول الوضع الصحي الكارثي أن نحو 15800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة، فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنًا.