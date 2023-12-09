السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستشار الألمانى: العالم يواجه حربًا طويلة الأمد فى أوكرانيا

شولتس
شولتس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن العالم يواجه حربًا طويلة الأمد في أوكرانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، قائلًا إن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون مستعدة لمواصلة جهود المساعدة لكييف حتى عام 2025.

وأضاف: "لهذا السبب، إذا لزم الأمر وقلص الآخرون جهودهم، يجب أن نكون قادرين على تقديم مساهمة أكبر".

وقد حثت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والحكومة البولندية على "التصرف بشكل حاسم" وإنهاء الحصار على المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا من خلال احتجاج سائقي الشاحنات.

txt

المستشار الألمانى يشارك فى مؤتمر المناخ "Cop 28" بالإمارات الجمعة

ونشر عضو البرلمان الأوروبي الليتواني أندريوس كوبيليوس بيانًا وقعه 18 عضوًا في البرلمان الأوروبي اليوم على موقع X، قال فيه إن الحصار "يشوه" الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقال في البيان، إن مثل هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق؛ فهو لا يخدم سوى مصالح الكرملين ويلحق ضررًا خطيرًا ليس بسمعة بولندا فحسب، بل وأيضًا بسمعة الاتحاد الأوروبي ككل، ولذلك فإننا نناشدكم... أن تعالجوا هذه القضية على الفور من أجل التصرف بشكل حاسم لإنهاء الحصار المستمر على أوكرانيا بسبب إضراب سائقي الشاحنات البولنديين.

ولم يقدم أي اقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك. لكن الخيار الأكثر وضوحًا هو تخفيف المخاوف المالية للسائقين البولنديين الذين قالوا إنهم يتعرضون الآن للتقويض بنسبة تصل إلى 35٪ من قبل نظرائهم الأوكرانيين.

بينما نفت الحكومة البولندية أمس التقارير التي تفيد بأن تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا قد تمت إعاقته بسبب احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين الذين يحاصرون الحدود.

وكان قد أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 338 ألفًا و120 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و632 دبابة و10 آلاف و519 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و58 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق. 

المستشار الالمانى الحكومة أوكرانيا أشكال الحصار روسيا

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟