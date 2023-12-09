أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 338 ألفا و120 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 338 ألفا و120 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و632 دبابة و10 آلاف و519 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و58 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و598 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1159 من المعدات الخاصة و6 آلاف و136 طائرة مسيرة وإسقاط 1585 من صواريخ كروز وغواصة.

رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم السبت أن الجيش الروسي قصف الإقليم 62 مرة في آخر 24 ساعة، مستخدمًا قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

وذكر بروكودين،في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس شنوا خلال يوم أمس 62 هجومًا، وأطلقوا 318 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والمروحيات والطائرات بدون طيار، كما أطلقوا 41 قذيفة على مدينة خيرسون".

وقال بروكودين إن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة، نتيجة لذلك، أُصيب شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح.. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

و يتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في زيارة رسمية إلى بروكسل بعد غد لمدة يومين للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت أن كوليبا سيشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي وسيولي اهتمامًا رئيسيًا لقرار المجلس الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الموضوع المهم المنفصل سيكون حشد المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.

وفي إطار زيارته لبروكسل، سيشارك دميترو كوليبا أيضًا في الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية الذي يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من خمسة من دول الشراكة الشرقية الستة (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا)، والذي سيكون موضوعه الرئيسي أنشطة المبادرة في عام 2024 لتعزيز التكامل الأوروبي بين أعضائها.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الأوكراني أيضا الاجتماعات الثنائية مع نظرائه.

ويشار إلى أنه في الثامن من نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ المجلس الأوروبي المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. كما أوصت ببدء مفاوضات مع البوسنة والهرسك بشروط معينة ومنح جورجيا وضع المرشح.