أوكرانيا.. حملة لإزالة المعالم الأثرية التى تعود إلى الحقبة السوفيتية

يواصل المسئولون الأوكرانيون حملة لإزالة المعالم الأثرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث قامت السلطات في العاصمة كييف بتفكيك تمثال لقائد بالجيش الأحمر من شارع مركزي.

ورفع عمال البلدية اليوم التمثال الضخم لميكولا شكورز، الشيوعي الأوكراني الذي حارب ضد استقلال أوكرانيا في أعقاب الثورة البلشفية، عن قاعدته، واحتل المبنى مكانًا بارزًا على الشريان المركزي الذي سمي على اسم الشاعر الوطني لأوكرانيا. توقف المتفرجون للمشاهدة والتقاط الصور بينما تقوم رافعة عملاقة بإنزال عربات ركوب الخيل على شاحنة مسطحة، وفق ما ورد في الجارديان.

وقالت زويا كوبيليوكوفا، 82 عامًا، التي وصفت الشيوعية بأنها "مدينة فاضلة" أدت إلى مقتل الكثير من الناس: "نحن بحاجة إلى تثقيف شبابنا حتى يعرفوا تاريخنا". "إنهم يفعلون الشيء الصحيح لإسقاطه".

وقال ليونيد يميتس عضو مجلس مدينة كييف لرويترز إن التمثال سينقل إلى متحف، حيث قامت السلطات في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود بتفكيك تمثال بارز لكاثرين العظيمة العام الماضي بعد حملة استمرت أشهر من قبل النشطاء.