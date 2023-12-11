الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات معالوت وكفار فرديم

مستوطنات معالوت
مستوطنات معالوت

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات معالوت وكفار فرديم شمالي فلسطين على الحدود مع لبنان.

مقتل 21 جنديا إسرائيليا شمال غزة

وقد كشف تقرير فلسطيني، عن محاصرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا بشمال غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم، أن جيش الاحتلال يحاول إنقاذ مجموعة من جنوده الذين تمت محاصرتهم من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا وسط معارك ضارية.َ

ارتباط بين ما يحدث في غزة وما يحدث على الحدود اللبنانية الجنوبية

وفي وقت سابق قالت الدكتورة إيمان شويخ، الأكاديمية والباحثة السياسية، إن هنالك ارتباطا بين ما يحدث في غزة وما يحدث على الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدةً أنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، هنالك مخطط من أجل إعادة ترتيب الشرق الأوسط، ومن بين هذه الترتيبات الموضوع اللبناني، وخاصة بما يتعلق بأمن إسرائيل.

وأضافت الأكاديمية والباحثة السياسية، الأحد، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تغير موقفها من رافضة لتمدد هذه الحرب زمنيًا ومكانيًا إلى مؤيدة إلى اتساع رقعة هذه الحرب أو إعطاء مهلة أكثر.

لبنان مستوطنات معالوت وكفار فرديم فلسطين شمالي فلسطين على الحدود مع لبنان

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