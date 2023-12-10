برلماني: المصريون سطروا ملحمة رائعة فى أول أيام التصويت

أكد النائب أحمد إدريس، منسق التحالف الوطنى، مسؤول حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالأقصر أن ما سطره المصريون اليوم في أول أيام التصويت لانتخابات الرئاسة ملحمة رائعة وصورة مشرفة لمصر والمصريين.

الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة

وقال إدريس إن اليوم لم يكن عاديا في كافة جوانب العملية الانتخابية من حيث الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة، داعيا جميع المصريين بضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال التوجه للجان والتعبير عن رأيهم، لأنه استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

ووجه رسالة إلى جموع الناخبين المصريين في الداخل بأن يحذو حذو المصريين في الخارج والذين قدموا صورة مشرفة عن مصر وشعبها، وأكدوا للعالم أن لهذا الوطن شعبٌ واعٍ لا يتخلى عن حقوقه ويؤدي واجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، ولا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء الوطن.

يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.