الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المصريون سطروا ملحمة رائعة فى أول أيام التصويت

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس بالانتخابات الرئاسية

أكد النائب أحمد إدريس، منسق التحالف الوطنى، مسؤول حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالأقصر أن ما سطره المصريون اليوم في أول أيام التصويت لانتخابات الرئاسة  ملحمة رائعة وصورة مشرفة لمصر والمصريين.

الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة

وقال إدريس إن اليوم لم يكن عاديا في كافة جوانب العملية الانتخابية من حيث الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة، داعيا جميع المصريين بضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال التوجه للجان والتعبير عن رأيهم، لأنه استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

txt

محافظ شمال سيناء يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش

txt

طارق فهمى: مشهد الانتخابات الرئاسية مذهل ويليق بالدولة المصرية

ووجه رسالة إلى جموع الناخبين المصريين في الداخل بأن يحذو حذو المصريين في الخارج والذين قدموا صورة مشرفة عن مصر وشعبها، وأكدوا للعالم أن لهذا الوطن شعبٌ واعٍ لا يتخلى عن حقوقه ويؤدي واجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، ولا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء الوطن.

 يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

منسق التحالف الوطنى المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الاقصر لانتخابات الرئاسة المصريين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل